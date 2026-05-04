Временные ограничения на полёты ввели в аэропорту Оренбурга

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Оренбурга. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 4 мая.

В Росавиации пояснили, что меры приняты обеспечения безопасности полётов. Уведомление опубликовали в Telegram-канале в 03:00 мск.

Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропортов. Также стоит проверять сайты авиакомпаний — перевозчики публикуют актуальную информацию о рейсах. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попадании беспилотника в жилое здание на Мосфильмовской улице. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают специалисты экстренных служб.

