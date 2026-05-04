В Москве за гибель девяти мигрантов на пожаре осудили их нанимателей и хозяйку съёмного жилья

МК: За пожар с гибелью девяти мигрантов посадили их нанимателей.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд в Москве изменил приговор четырём женщинам, которые были осуждены после гибели на пожаре девяти мигрантов. Речь идёт о сотрудницах фирмы-посредника, при помощи которой мигранты нашли работу, и владелице жилья, которое они снимали.

Ранее сотрудницы фирмы были приговорены к условным срокам от 3 до 3,5 лет, а хозяйка съемного жилья получила 4,5 год лишения свободы с отсрочкой приговора.

Мособлсуд снизил наказанием директору и двоим менеджерам до 2 лет лишения свободы, но в то же время превратил его из условного в реальное, сказано в публикации сайта mk.ru. При этом приговор в отношении хозяйки коттеджа оставили без изменения.

Напомним, ЧП произошло рано утром 23 мая в деревне Падиково (городской округ Истра). Огонь охватил двухэтажный дом, площадь пожара достигала 80 квадратных метров.

Вначале шла речь о шести погибших, потом их число увеличилось до девяти.

Сообщалось, что уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после пожара в Истре. Все погибшие были иностранцами.

Также речь шла об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели девяти человек.