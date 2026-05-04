Один прием пищи в день может разрушить здоровье: шокирующее комментарии ученых

Сокращение количества приемов пищи до одного раза в день может вызвать серьезные биохимические изменения и сбои в работе организма, предупреждает Екатерина Ким, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета.
В интервью РИА Новости Екатерина Ким подчеркнула, что однократное питание не является нормой и может привести к негативным последствиям для здоровья. По словам эксперта, если человек ограничивает себя в еде, это может вызвать сбои в организме, особенно в тех местах, где у него уже есть предрасположенность к проблемам.
Ким отметила, что процесс похудения требует времени и не может быть достигнут мгновенно. «Лишний вес накапливается годами, тогда как его снижение часто предполагает резкие меры», — пояснила она.
По ее мнению, организм начинает воспринимать такие ограничения как сигнал о тяжелых временах, что приводит к замедлению обмена веществ. «Любая лишняя 'жиринка' начинает откладываться, особенно на фоне стресса, который возникает из-за недоедания», — добавила она.
Специалист также подчеркнула важность постепенных изменений в рационе для тех, кто стремится сбросить вес. «Жесткие запреты могут привести к срывам и системным сбоям. Это не только ухудшает настроение, но и способствует быстрому возврату потерянных килограммов», — заключила Ким. Она призвала людей работать над изменением образа жизни и питания в долгосрочной перспективе для достижения оптимального соотношения мышечной и жировой массы и улучшения общего самочувствия.
