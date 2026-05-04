Украинский президент Владимир Зеленский мог знать о подготовке теракта на газопроводах «Северный поток» и согласовать его. Об этом написал журналист американского издания The Wall Street Journal Боян Панчевски в книге, которая посвящена диверсии.
Он утверждает, что высшее военное руководство Украины заранее согласовало решение о проведении операции, а Валерий Залужный, который занимал на тот момент пост главнокомандующего ВСУ, координировал действия с руководством страны, включая Зеленского, передает «Коммерсантъ».
При этом в книге отмечается, что после теракта официальные лица Украины заявляли о непричастности к произошедшему, возлагая ответственность на РФ. Власти Соединенных Штатов тоже отвергали участие в диверсии, но высказывали поддержку ее исполнителям, напомнил Панчевски.
Поддержку Украины нужно прекратить после расследования, проведенного журналистом из Wall Street Journal. С таким заявлением 17 апреля выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.
