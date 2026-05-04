Капитану яхты из Владивостока собирают миллион рублей после трагедии 2022 года

Капитан маломерного судна Артём Ащеулов, на борту которого в 2022 году во Владивостоке произошла трагедия, объявил сбор средств на покрытие юридических долгов. Как он сообщил корр. ИА PrimaMedia, за первые пять дней удалось собрать пока 3000 рублей.
Для проведения сбора мужчина создал паблик во «ВКонтакте» (16+). Пока число подписчиков и сумма пожертвований остаются небольшими, однако информация постепенно распространяется, и всё больше людей узнают о ситуации.
«Сейчас мой долг за юридические услуги составляет 970 000 рублей. Я просто хочу справедливости и жить без тревог», — отметил капитан маломерного судна.
Ащеулов также рассказал, что после произошедшего лишился работы. Сейчас он живёт на пенсию в размере 32 тысяч рублей и содержит детей. Защищая свои интересы, мужчина был вынужден обратиться к юристам, из-за чего и оказался в долгах почти на миллион рублей.
О трагедии.
О трагической гибели бывшего федерального чиновника стало известно 12 сентября 2022 года. Мужчина выпал за борт с катера в районе мыса Игнатьева. Его поиски велись с вечера 10 сентября. Были задействованы городские и краевые спасатели, МЧС, пожарные формирования. Также сообщение о поисках было разослано проходящим судам. В итоге тело погибшего было найдено 12 сентября в районе села Береговое.
По словам Артёма Ащеулова, страшное событие разделило его жизнь на «до» и «после». В 2022 году во время проведения ВЭФ (16+) он безвозмездно, по просьбе товарища, вышел в море, чтобы показать желающим красоты Японского моря. Во время возвращения в порт один из пассажиров, по словам ответчика, сел на декоративные леера, размахивая руками, в результате чего потерял равновесие и на глазах у всех упал за борт. Следственные органы провели расследование, в связи с чем 13 сентября 2023 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении капитана в связи с отсутствием события преступления. Однако вопрос с компенсацией морального вреда остался нерешённым. В данном случае действует принцип, согласно которому ответственность несёт владелец источника повышенной опасности вне зависимости от наличия вины.
Житель Владивостока рассказал, что хоть судья в ходе рассмотрения иска и уменьшил компенсацию морального вреда, указав, что ответчик не виноват, но в части выплат детям погибшего (потеря кормильца) установленная законом сумма является неподъемной. Речь идёт о единовременной выплате в размере 17 млн рублей (по 5,67 млн рублей каждому из трёх детей погибшего), а также о ежемесячных выплатах до достижения ими совершеннолетия — 586 850 рублей (по 195 тысяч рублей на каждого). Иск был частично удовлетворен 21 января 2026 года.
«У меня двое своих детей: дочь-второклассница и трехлетний сын. На моем иждивении также находятся мои родители — пенсионеры. Чтобы выплатить этот долг, мне нужно работать более 106 лет, не тратя ни копейки на семью и родителей», — рассказывал мужчина, когда у него еще была работа.
Артём Ащеулов является военным пенсионером. О чём говорится в обращении к президенту РФ Владимиру Путину. Житель Владивостока вышел на пенсию по выслуге лет в звании майора Вооруженных сил РФ. После увольнения он работал водителем в военном комиссариате Надеждинского района Приморья. В свободное время, имея судоводительское удостоверение, выходил в море на катере, принадлежащем его отцу.