Капитану яхты из Владивостока собирают миллион рублей после трагедии 2022 года

По словам Артёма Ащеулова, страшное событие разделило его жизнь на «до» и «после». В 2022 году во время проведения ВЭФ (16+) он безвозмездно, по просьбе товарища, вышел в море, чтобы показать желающим красоты Японского моря. Во время возвращения в порт один из пассажиров, по словам ответчика, сел на декоративные леера, размахивая руками, в результате чего потерял равновесие и на глазах у всех упал за борт. Следственные органы провели расследование, в связи с чем 13 сентября 2023 года было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении капитана в связи с отсутствием события преступления. Однако вопрос с компенсацией морального вреда остался нерешённым. В данном случае действует принцип, согласно которому ответственность несёт владелец источника повышенной опасности вне зависимости от наличия вины.