Почти 1 900 комплектов «Подарок новорожденному» вручили семьям Хабаровского края с начала года

Подарочный набор отдают маме либо при выписке из роддома, либо в центре социальной поддержки населения по месту жительства — в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. В комплект входят предметы первой необходимости, средства личной гигиены для младенца, многофункциональный матрас, а также полезные аксессуары для ухода за новорожденным. Право на получение комплекта имеют семьи, в которых родился ребенок (при условии постоянной регистрации на территории Хабаровского края или в случае, когда факт проживания установлен в судебном порядке). Семьи с детьми в Хабаровском крае получают поддержку по президентскому нацпроекту «Семья».