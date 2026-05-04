19 нетрезвых водителей поймали на дорогах Хабаровского края 3 мая

3 мая 2026 года на территории Хабаровского края произошло четыре дорожно транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Среди зафиксированных происшествий — наезд на пешехода, два столкновения и одно опрокидывание транспортного средства, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции за указанный день выявили в регионе 452 нарушения ПДД. Особое внимание было уделено выявлению водителей в состоянии опьянения — таких случаев зафиксировано 19, из них семь — в городе Хабаровске. Действия нарушителей квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.
Помимо этого, инспекторы отметили 29 случаев, когда водители не предоставили преимущество пешеходам на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), причём 28 таких нарушений произошло в Хабаровске. Также за день зарегистрировано девять случаев, когда пешеходы нарушали правила перехода проезжей части (ст. 12.29 КоАП РФ) — все инциденты зафиксированы в краевой столице.
