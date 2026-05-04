Хабаровчанам напомнили о временном перекрытии дорог в центре 4 мая

Очередное перекрытие дорог запланировано сегодня, 4 мая, в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», некоторые улицы станут на время недоступны для проезда в связи с подготовкой к Параду Победы.
Временные ограничения на движение всех видов транспорта будут действовать 4 мая с 13 до 23 часов по следующим улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Пушкина.
На период прохождения механизированных колонн временно ограничат движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Муравьева-Амурского от Шеронова до Пушкина,
— Карла Маркса от Пушкина до Льва Толстого,
— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до Гамарника,
— Ленина от Ленинградской до Шеронова,
— Уссурийскому бульвару от Шеронова до Дикопольцева.
Будет запрещена стоянка транспортных средств в этот день с 13 до 23 часов на следующих улицах:
— Гоголя от Уссурийского бульвара до Муравьева-Амурского,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Амурском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,
— Уссурийском бульваре от Шеронова до Дикопольцева,
— Восточном шоссе от Ленинградской до Нововыборгской,
— Ленинградской от Восточного шоссе до Ленина,
— Ленина от Ленинградской до Пушкина,
— Лейтенанта Орлова от Ленина до переулка Облачного, по переулку Облачному от Лейтенанта Орлова до КПП 2 в/ч 74854.
На период концентрации и прохождения механизированных колонн сегодня с 16 до 17 часов и с 19 до 23 часов также временно будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам:
— Восточному шоссе от Нововыборгской до Ленинградской,
— Ленинградской от Восточного шоссе до Карла Маркса,
— Ленина от Ленинградской до Шеронова,
— Пушкина от Ленина до Амурского бульвара,
— Амурскому бульвару (четная сторона) от Шеронова до Дикопольцева,
— Дикопольцева от Амурского бульвара до Гамарника,
— Лейтенанта Орлова от Волочаевской до Ленина,
— переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.
В связи с этим временно изменится и путь следования некоторых муниципальных маршрутов (троллейбусов маршрутов № 1, 4, 9, 28; автобусные маршруты № 14, 19, 34, 56, 82, 21, 29К, 1 Л, 1С, 11, 12, 26, 70, 29П, 52, 75, 83, 83П, 88, 89.
Подробнее о временной схеме движения общественного транспорта можно узнать на сайте городской администрации. Также получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).