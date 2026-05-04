В Хабаровском крае тысячи жителей проверили здоровье без поездок

Даже самые удалённые сёла начали попадать в маршрут врачей.

В Хабаровском крае выездные бригады врачей с начала года объехали десятки населённых пунктов в 12 районах для обследования жителей отдалённых сёл и деревень, — сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём телеграм-канале.

Жители, которым раньше приходилось добираться до больниц за десятки километров, смогли пройти обследования прямо у себя на местах.

«Тысячи жителей Хабаровского края прошли обследования, не выезжая из своих сёл и деревень — особенно тех, что находятся далеко от больниц», — отметил Дмитрий Демешин.

Основная задача врачей — выявлять заболевания на ранней стадии и не допускать развития серьёзных осложнений. Такая работа ведётся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным.

По словам губернатора, своевременный осмотр часто становится решающим: «Вовремя приехать и осмотреть человека — часто достаточно для того, чтобы помощь была оказана вовремя».

Практику подтверждают и сами специалисты. Невролог Алина Малько, которая за два месяца приняла 67 пациентов в районе имени Лазо, рассказала: «Часто диагноз виден сразу при осмотре, и мы можем тут же назначить эффективное лечение».

В мае выездные бригады планируют посетить ещё 40 населённых пунктов. Узнать расписание работы врачей и список специалистов можно в местных администрациях и поликлиниках.