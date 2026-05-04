РКК планирует ежегодно оказывать помощь 3 млн человек

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) планирует в ближайшие пять лет увеличить количество благополучателей до 3 млн человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель организации Павел Савчук.
«Мы планируем увеличить общее количество благополучателей. Напомню, что ежегодно сейчас оно составляет порядка двух миллионов человек. Мы надеемся, что к концу пятилетки мы выйдем на показатель в три миллиона человек, которые ежегодно будут получать помощь», — сказал Савчук.
При этом он отметил, что в это число входят не только пострадавшие при чрезвычайных ситуациях, но и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации по разным причинам.
Также Савчук рассказал, что одной из важнейших задач является укрепление позиции РКК как главного гуманитарного института и партнера государства при реагировании на чрезвычайные ситуации.
Ключевой акцент будет сосредоточен на человекоцентричности. «И эта человекоцентричность направлена не только на благополучателей, но также и на сотрудников и волонтеров РКК, которые очень героически помогают людям. И мы должны не забывать, что эти люди тоже нуждаются в помощи и в психологической поддержке, и в заботе», — подчеркнул председатель РКК.