В Приморье организация задолжала зарплаты более чем на 22 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая. /ТАСС/. Задолженность организации по выплате зарплат 71 работнику составила более 22 млн рублей в Приморье, деньги не выплачивались с ноября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам лесозаготовительной организации. Надзорным ведомством установлено, что с ноября 2025 года в организации, осуществляющей деятельность в сфере лесозаготовки, образовалась задолженность перед 71 работником на общую сумму свыше 22 млн рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Восстановление прав работников находится на контроле ведомства.