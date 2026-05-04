Рослесхоз: борщевик и американский клен захватили около 1,5 млн га в лесах РФ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Площадь распространения американского клена и борщевика в российских лесах достигла 1,5 млн гектаров. Решения по борьбе с этими вредными чужеродными растениями будут принимать региональные власти, для которых лесная наука выработает лучшие подходы, рассказала ТАСС начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.
«По предварительным данным, площадь распространения инвазивных растений на землях лесного фонда составляет порядка 1,5 млн га. Борщевик активно распространился на землях лесного фонда. Он угнетает рост лесных растений — в первую очередь, хвойных пород деревьев, нанося вред лесной экосистеме», — сказала Бусыгина.
По ее словам, мероприятия по уничтожению борщевика и американского клена, которые внесены в список чужеродных или инвазивных растений, проводятся по решению регионов. В 2026 году Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проведет исследование, по результатам которого будет создана методика оценки вредоносности таких растений для лесов, а также выработаны мероприятия по защите. Для всестороннего изучения этого вопроса Рослесхоз поручил региональным лесным ведомствам предоставить данные о произрастании таких растений.
«Отмечу, что заросли борщевика на территории населенных пунктов, вдоль дорог, на землях сельскохозназначения представляют значительную опасность для здоровья людей», — подчеркнула Бусыгина.
Она уточнила, что для борьбы с борщевиком применяются как механические, так и химические способы. При этом скашивание и выкопка растений, перепашка почвы, эффективны только на начальных стадиях распространения. При массовом разрастании эффективны химические методы — они подавляют распространение растения на длительное время, считает Бусыгина.
Ранее сообщалось, что в соответствии с приказом Рослесхоза выявление и уничтожение в российских лесах чужеродных видов клена американского и борщевика Сосновского намечено с 1 сентября 2026 года до сентября 2031 года.