Рослесхоз: борщевик и американский клен захватили около 1,5 млн га в лесах РФ

По ее словам, мероприятия по уничтожению борщевика и американского клена, которые внесены в список чужеродных или инвазивных растений, проводятся по решению регионов. В 2026 году Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства проведет исследование, по результатам которого будет создана методика оценки вредоносности таких растений для лесов, а также выработаны мероприятия по защите. Для всестороннего изучения этого вопроса Рослесхоз поручил региональным лесным ведомствам предоставить данные о произрастании таких растений.