В Сумской области, по данным пророссийского подполья, зафиксировано 18 прилетов по объектам ВСУ. В беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что основными целями стали места дислокации операторов дронов ВСУ и склады с вооружением.
«В Сумской области были нанесены очень точные удары, которые нашли свои цели. Прежде всего, били по местам расположения операторов БПЛА, по складам с беспилотниками и боеприпасами. Это делается для того, чтобы обеспечить свободное продвижение российской группировки войск вглубь территории Сумской области. Уничтожаются тылы противника и материально-техническое обеспечение, что делает невозможным сопротивление для ВСУ. Самую большую ценность для противника представляют операторы дронов, поскольку беспилотных аппаратов у них много, а тех, кто ими может управлять, с каждым днём становится все меньше. Удары по местам расположения групп этих операторов, по штабам обязательно будут результативны», — отметил он.
Как стало известно из источников, под Сумами несет большие потери личного состава 21-я отдельная механизированная бригада, базу которой ранее посещал Зеленский и вручил награды её солдатам и офицерам. Кроме того, в селе Никольское Сумской области уничтожены резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, ранее не раз отмеченной Зеленским.
Ранее подполковник запаса Иванников раскрыл секрет таинственного исчезновения под Сумами группы украинских боевиков из 71-й отдельной аэромобильной бригады. По его словам, украинские военные специально скрываются в лесах от своего командования, чтобы позже сдаться в плен.