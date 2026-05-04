Подростки на питбайках устроили опасный заезд по центру Новосибирска

Колонна подростков на питбайках проехала по центру Новосибирска. Уличная камера зафиксировала, как двухколесные транспортные средства двигались по перекрестку Красного проспекта и улицы Гоголя. Произошло это вечером 2 мая. Об этом написали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по записи, несовершеннолетние водители не обращали внимания на правила дорожного движения. Они пересекали стоп-линии, объезжали автомобили со всех сторон и создавали помехи другим участникам движения.
Отметим, что подобные нарушения создают опасность как для самих байкеров, так и для окружающих.