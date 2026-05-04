В Комсомольске-на-Амуре в ДТП пострадала 12-летняя девочка

Столкновение произошло в дорожном заторе из-за ремонтных работ.

В Комсомольске-на-Амуре 12-летняя девочка получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, — сообщает Госавтоинспекция города.

Авария произошла 3 мая около 17:18 на автодороге «Хабаровск — Лидога — Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля Toyota Caldina не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Nissan Tiida, который двигался впереди.

За рулём второго автомобиля находилась 40-летняя женщина. Она снизила скорость и остановилась из-за затора, образовавшегося на участке проведения дорожных работ.

В результате столкновения травмы получила 12-летняя пассажирка Nissan. Девочке диагностировали травмы головы, госпитализация ей не потребовалась.

В Госавтоинспекции уточнили, что все участники аварии были пристёгнуты ремнями безопасности.