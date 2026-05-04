Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Калинина залило горячей водой во Владивостоке 4 мая

Горожане заметили клубы пара на этом участке еще неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке произошла очередная коммунальная авария — на улице Калинина прорвало трубу, и теперь кипяток течет с косогора прямо на проезжую часть. Горожане заметили клубы пара здесь еще неделю назад. В итоге горячая вода хлынула рекой, а из-за густого пара водители буквально пробираются на ощупь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

«Повреждение зафиксировано на сетях ПТС. Участок уже отключен от ГВС, ремонтная бригада находится на месте», — сообщили в администрации города.

Сейчас энергетики вовсю ищут место порыва и пытаются локализовать аварию. Сроки завершения работ пока не уточняются.