Улицу Калинина залило горячей водой во Владивостоке 4 мая

Во Владивостоке произошла очередная коммунальная авария — на улице Калинина прорвало трубу, и теперь кипяток течет с косогора прямо на проезжую часть. Горожане заметили клубы пара здесь еще неделю назад. В итоге горячая вода хлынула рекой, а из-за густого пара водители буквально пробираются на ощупь. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
«Повреждение зафиксировано на сетях ПТС. Участок уже отключен от ГВС, ремонтная бригада находится на месте», — сообщили в администрации города.
Сейчас энергетики вовсю ищут место порыва и пытаются локализовать аварию. Сроки завершения работ пока не уточняются.