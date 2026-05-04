Потап встречается с Анной Андрийчук, которую увел у солиста «Время и Стекло»

1 мая Настя Каменских и Потап объявили об окончании своих отношений. Пара, которая познакомилась 20 лет назад и поженилась в 2019 году, разместила совместное заявление в соцсетях. Они поблагодарили поклонников за поддержку и любовь, а также попросили понимания и уважения к их совместному решению.