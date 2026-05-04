Потап встречается с Анной Андрийчук, которую увел у солиста «Время и Стекло»

Продюсер Потап (Алексей Потапенко) и украинская певица Настя Каменских, которые были не только творческим дуэтом, но и супругами, ранее объявили о расставании после семи лет брака. Артист, по слухам, уже давно живет с другой женщиной. Об этом сообщило издание «КП».
Уточняется, что новой избранницей 44-летнего музыканта стала дизайнер Анна Андрийчук.
— По данным инсайдеров, Потап увел ее у солиста распавшейся еще в 2020 году группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего. Сама Настя тоже не одна — у нее есть мужчина, ради которого она начала активно худеть, — говорится в статье.
1 мая Настя Каменских и Потап объявили об окончании своих отношений. Пара, которая познакомилась 20 лет назад и поженилась в 2019 году, разместила совместное заявление в соцсетях. Они поблагодарили поклонников за поддержку и любовь, а также попросили понимания и уважения к их совместному решению.
