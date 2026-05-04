Новосибирцам назвали профессии с зарплатами от 150 тысяч

В девяти отраслях российской экономики средние зарплаты в феврале превысили 150 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.
Абсолютным лидером стала табачная промышленность — 355 тысяч рублей. Свыше 200 тысяч зарабатывают работники финансового сектора, страхования, нефтегазодобычи, IT, а также воздушного и космического транспорта.
От 150 до 182 тысяч рублей получают сотрудники международных организаций, специалисты по добыче металлических руд, научные работники и занятые в производстве нефтепродуктов. Для сравнения: средняя зарплата по России в феврале составила 103,9 тысячи рублей (до вычета налогов, с учётом премий).