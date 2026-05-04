Елена Рыбакина эмоционально вернулась в Рим

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина разместила в Instagram пост перед началом престижного турнира категории WTA 1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанка прилетела в столицу Италии для подготовки к грунтовому «тысячнику» и рассказала о своих эмоциях болельщикам.

«Рим! Рада вернуться!», — сделала Елена Рыбакина публикацию на своей странице.

Именно в Риме Рыбакина в 2023 году завоевала один из самых значимых титулов в своей карьере на грунтовом покрытии. Так что эти соревнования станут для Елены важной подготовкой к Открытому чемпионату Франции. Здесь спортсменка вступит борьбу со второго круга благодаря высокому номеру посева.

Ранее сообщалось, что Синнер за 58 минут разгромил Зверева и стал теннисным королем Мадрида.