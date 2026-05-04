Елена Рыбакина эмоционально вернулась в Рим

Казахстанка прилетела в столицу Италии для подготовки к грунтовому «тысячнику» и рассказала о своих эмоциях болельщикам.
«Рим! Рада вернуться!», — сделала Елена Рыбакина публикацию на своей странице.
Именно в Риме Рыбакина в 2023 году завоевала один из самых значимых титулов в своей карьере на грунтовом покрытии. Так что эти соревнования станут для Елены важной подготовкой к Открытому чемпионату Франции. Здесь спортсменка вступит борьбу со второго круга благодаря высокому номеру посева.
