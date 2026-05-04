Названы самые подделываемые банкноты в Новосибирской области

В масштабах страны картина выглядит схожим образом. По данным Центробанка, за первый квартал по всей России зафиксировано более 1,3 тысячи поддельных денежных знаков. Здесь также лидирует купюра в пять тысяч рублей — их обнаружено 826 штук. Далее с большим отрывом следуют тысячерублёвые банкноты, которых выявлено 410 штук, и относительно новый для фальшивомонетчиков номинал в две тысячи рублей — 46 находок. Кроме того, по стране зафиксированы единичные случаи обнаружения поддельных десятирублёвых купюр и монет аналогичного номинала, а также две пятирублёвые монеты с признаками подделки.