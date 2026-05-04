Названы самые подделываемые банкноты в Новосибирской области

В Новосибирской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых поддельных денежных знаков.

Источник: Сиб.фм

По итогам первого квартала 2026 года в регионе обнаружено 12 фальшивых банкнот Банка России, что меньше прошлогодних показателей. Снижение составило 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда было выявлено 14 подделок. Об этом пишет «РБК-Новосибирск» со ссылкой на Сибирское Главное управление Банка России.

Самой популярной мишенью для фальшивомонетчиков в регионе остаётся банкнота самого крупного достоинства. Из двенадцати подделок, обнаруженных с начала года, восемь пришлось на пятитысячные купюры. Кроме того, в обороте изъяли две фальшивки номиналом в тысячу рублей и две сторублёвые банкноты.

В масштабах страны картина выглядит схожим образом. По данным Центробанка, за первый квартал по всей России зафиксировано более 1,3 тысячи поддельных денежных знаков. Здесь также лидирует купюра в пять тысяч рублей — их обнаружено 826 штук. Далее с большим отрывом следуют тысячерублёвые банкноты, которых выявлено 410 штук, и относительно новый для фальшивомонетчиков номинал в две тысячи рублей — 46 находок. Кроме того, по стране зафиксированы единичные случаи обнаружения поддельных десятирублёвых купюр и монет аналогичного номинала, а также две пятирублёвые монеты с признаками подделки.

Что касается иностранной валюты, то с начала года в России изъято 110 фальшивых долларов США, восемь купюр евро и пять банкнот китайских юаней.

