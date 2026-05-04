Супруга экс‑губернатора Приморья Лариса Белоброва продала банк «Приморье»

Лариса Белоброва, супруга бывшего губернатора Приморского края Сергея Дарькина, продала свой контрольный пакет 54,1684% акций банка «Приморье» и вышла из числа его акционеров. Как следует из годовой финансовой отчетности ПАО АКБ «Приморье», с которой ознакомилась редакция KONKURENT.RU, доля Белобровой перешла группе из девяти юридических и физических лиц, при этом в раскрываемых эмитентом документах не указываются конечные владельцы пакетов.
В отчетности говорится, что контрольный пакет был распределен между шестью крупными инвесторами: пятеро из них получили по 9,92% акций, еще один — 4,5684%, а оставшиеся доли перешли покупателям под номерами 7, 8 и 9, каждый из которых приобрел от 3,4 до 6,5% уставного капитала. Среди прежних акционеров, помимо Белобровой, фигурировали Елена Передрий (6,21%), Ольга Линецкая (6,17%), супруги Александр и Алла Маляренко, владевшие 6,27% через чешскую компанию KDV CZ s.r.o., а также Наталья и Юрий Павловы с совокупной долей 6,96% с апреля 2022 года.
По данным отчетности, в 2025 году банк получил чистый убыток более 4,2 млрд рублей против около 1,1 млрд рублей убытка в 2024 году, на фоне чего были запущены антикризисные меры, включая смену акционеров и укрепление капитала.