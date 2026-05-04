Суд взыскал с работодателя более 1 млн рублей за незаконное увольнение во Владивостоке

Незаконно уволенный житель посёлка Угловое в Приморье добился восстановления на работе и компенсации упущенного заработка. Изначально суд первой инстанции удовлетворил его иск, отменив приказ об увольнении с должности начальника комплекса придорожного сервиса, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Прокуратура Советского района города Владивостока не согласилась с расчётом среднего заработка за время вынужденного прогула. Надзорное ведомство принесло апелляционное представление на решение суда, указав на неверное установление даты восстановления истца на работе и определение размера заработной платы за время вынужденного прогула», — говорится в сообщении.
В итоге с работодателя взыскали более 1 млн рублей в пользу работника в счёт компенсации утраченного дохода, а также 25 тысяч рублей — в качестве возмещения морального вреда. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
