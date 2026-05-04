Финляндия возмутилась обнаружением украинского БПЛА на своей территории: Зеленскому сделали предупреждение

Днем 3 мая власти Латвии и Эстонии объявили об угрозе применения дронов. Жителей государств призвали к бдительности и соблюдению осторожности. Как говорится в материалах национальных ВС и МВД двух стран, граждан проинформировали о потенциальной угрозе БПЛА сразу в нескольких районах. Так, в Латвии в их число попали области Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы. Аналогичное предупреждение распространили в Эстонии. Особое внимание властей было обращено на жителей Выруского и Ида-Вируского уездов. Спустя непродолжительное время сигнал тревоги был отменен. Никаких последствий замечено не было.