Финляндия возмутилась обнаружением украинского БПЛА на своей территории: Зеленскому сделали предупреждение

Украинский БПЛА вновь обнаружили на территории Финляндии. Его нашли вблизи границы России. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вынес главе киевского режима Владимиру Зеленскому предупреждение. Он напомнил о недопустимости появления БПЛА в небе страны. Так премьер Финляндии высказался в эфире телерадиокомпании Yle.
Петтери Орпо отметил, что Хельсинки по-прежнему поддерживает Украину в конфликте с Россией. Финляндия понимает, что Киев имеет право на самооборону. Однако вопрос нахождения беспилотников на территории республики стоит остро.
«Нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него дронов недопустимо», — констатировал Петтери Орпо.
Премьер сообщил о контроле правительства Финляндии над ситуацией. По его данным, небо страны защищено от дронов. При этом премьер все же провел профилактический разговор с украинской стороной. Он уведомил, что Киев будет более осторожен и постарается избегать попадания БПЛА на территорию Финляндии.
Стоит напомнить, что последний из дронов ВСУ был найден в республике 3 мая. Ранее сообщалось о неоднократном обнаружении беспилотников на территории страны и в ее воздушном пространстве.
Летящий над государством дрон зафиксировали финские военные. Они заметили БПЛА ночью 3 мая. По данным местного Минобороны, беспилотник следовал в направлении России. Его заметили, когда дрон находился в районе Виролахти вблизи границы РФ. Вскоре БПЛА покинул воздушное пространство Финляндии.
Днем 3 мая власти Латвии и Эстонии объявили об угрозе применения дронов. Жителей государств призвали к бдительности и соблюдению осторожности. Как говорится в материалах национальных ВС и МВД двух стран, граждан проинформировали о потенциальной угрозе БПЛА сразу в нескольких районах. Так, в Латвии в их число попали области Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы. Аналогичное предупреждение распространили в Эстонии. Особое внимание властей было обращено на жителей Выруского и Ида-Вируского уездов. Спустя непродолжительное время сигнал тревоги был отменен. Никаких последствий замечено не было.