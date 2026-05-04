Авиарейсы на линии Хабаровск — Охотск переносятся по техническим причинам

По технической причине перенесены рейсы 401 и 402 за 2 мая из Хабаровска в Охотск и обратно. Вылет из краевой столицы запланирован на 5 мая, в 09:20. Сведения о времени вылета рейсов 401 и 402 за 3 и 4 мая предоставят завтра в 10:10.