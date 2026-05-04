Авиарейсы на линии Хабаровск — Охотск переносятся по техническим причинам

Авиакомпании перенесли вылет нескольких рейсов из Хабаровска в районы региона. Вылета ждут пассажиры, отправляющиеся в Николаевск-на-Амуре, Чумикан, Богородское и Охотск, а также в обратном направлении, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сегодня в 15:00 ожидается отправка рейса 407 за 30 апреля из Николаевска-на-Амуре в Чумикан. Сведения о вылете рейсов 407 и 408 за 1 и 4 мая по этому маршруту и обратно предоставят в 15:10.
Вылет рейса 469 за 1 мая из Хабаровска в Богородское ожидается в 18:10.
По технической причине перенесены рейсы 401 и 402 за 2 мая из Хабаровска в Охотск и обратно. Вылет из краевой столицы запланирован на 5 мая, в 09:20. Сведения о времени вылета рейсов 401 и 402 за 3 и 4 мая предоставят завтра в 10:10.