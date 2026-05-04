Омских дачников предупредили об инфекции от диких грызунов

С началом дачного сезона в Омской области возрастает риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом предупредили в территориальном управлении Роспотребнадзора. Инфекцию переносят мышевидные грызуны, которые активизируются в лесах, на приусадебных участках и в хозяйственных постройках.
Заболевание поражает сосуды, почки и легкие. Специфической вакцины от инфекции не существует, поэтому основным способом защиты остается своевременная профилактика и соблюдение санитарно-гигиенических правил.
Главными переносчиками вируса считаются рыжие полевки, однако опасность представляют и другие виды грызунов. Риск заражения возникает не только при прямом контакте с животными: вирус способен длительное время сохраняться на загрязненных предметах, в пыли и даже переносить низкие температуры.
Первые симптомы болезни проявляются не сразу — инкубационный период составляет от двух до трех недель после инфицирования. Среди характерных признаков — слабость, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, тошнота, рвота и нарушение сна. При появлении подобных жалоб необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Специалисты рекомендуют перед началом сезона тщательно проветрить дачный дом, а постельные принадлежности — матрасы, подушки и одеяла — просушить на солнце. Уборку в помещениях, где могли находиться грызуны, следует проводить в защитной маске и перчатках, избегая сухого подметания и использования пылесоса, которые поднимают пыль с возможными вирусными частицами.
Также важно хранить продукты в герметичной таре, своевременно вывозить мусор и заделывать щели в постройках, чтобы исключить проникновение животных в жилые помещения.
Соблюдение простых мер предосторожности позволяет минимизировать риск заражения и наслаждаться отдыхом на природе без угрозы для здоровья.