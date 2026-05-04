Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки повредили имущество во дворе Хабаровска — идёт проверка

Хабаровские полицейские проверяют информацию о хулиганских действиях несовершеннолетних в Кировском районе города.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровские полицейские проверяют информацию о хулиганских действиях несовершеннолетних в Кировском районе города. Жильцы дома на улице Дзержинского сообщили, что группа подростков повредила общедомовое имущество во дворе и вела себя вызывающе, реагируя на замечания оскорблениями, сообщает полиция по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского отдела полиции № 7 устанавливают все обстоятельства произошедшего и выявляют участников инцидента. Правоохранители фиксируют свидетельства очевидцев и собирают материалы для оценки действий подростков.

В случае подтверждения нарушений к родителям или законным представителям несовершеннолетних могут применить меры профилактического воздействия. По результатам проверки будет вынесено решение в рамках действующего законодательства.

Источник: данные УМВД России по городу Хабаровску.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru