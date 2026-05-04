Эксперт Бокерия: полный чекап организма можно сделать бесплатно по ОМС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россиянам нет необходимости оплачивать дорогостоящие чекапы в частных клиниках, потому что обследовать организм можно бесплатно по ОМС. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации академик РАН Лео Бокерия.
«Категорически не надо [платить за полные обследования], потому что наши обычные поликлиники, они уже десятки лет практикуют вот этот феномен — прийти и получить направление на обследование в какую-то из больниц, которые хорошо занимаются этим. В нашей стране никаких больших денег платить не надо. Все отработано», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли проходить чекапы в платных клиниках.