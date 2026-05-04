В Хабаровском крае простились с добровольцем Иваном Вьюновым

В Хабаровском крае проводили в последний путь добровольца Ивана Вьюнова, — сообщает МАХ канал губернатора Дмитрия Демешина.
Он работал наладчиком в редакции газеты «Советская звезда» Советско-Гаванского района, откуда отправился на службу добровольцем в отряд БАРС-8 «Хабаровск».
«Он честно трудился на благо родного края… Стал добровольцем отряда БАРС-8 “Хабаровск”», — говорится в сообщении.
Свои профессиональные навыки он применял при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
«Свои технические навыки с успехом применял, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Отстаивал интересы Хабаровского края и всей страны», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил личные качества военнослужащего и его значение для региона.
«Его отвага, смелость и патриотизм — никогда не будут забыты. Иван Анатольевич Вьюнов навеки останется в наших сердцах верным другом, надёжным товарищем и достойным сыном Хабаровского края», — сказано в сообщении.
Также глава региона выразил соболезнования родным и близким.
«От имени правительства региона, лично от себя выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и всем, кто знал Ивана Анатольевича. Весь Хабаровский край скорбит вместе с вами», — отметил он.
В завершение в сообщении говорится: «Вечная память настоящему защитнику Отечества».