В Комсомольске-на-Амуре красноухие черепахи не пережили зиму

В Комсомольске-на-Амуре в озере Силинского леса обнаружили погибших красноухих черепах, — сообщает Комсомольский заповедник.
Речь идёт о животных, которых ранее выпустили в водоём. Этот вид изначально обитает в субтропическом климате Северной Америки и не приспособлен к условиям Хабаровского края.
«Красноухая черепаха не пережила зиму в Силинском лесу — это печальный итог безответственности человека», — отмечает научный сотрудник заповедника Вадим Бобровский.
По его словам, подобные случаи — не редкость. Люди, пытаясь «спасти» или избавиться от домашних животных, выпускают их в природу, не задумываясь о последствиях.
«Для красноухой черепахи нормальны условия, при которых даже зимой температура не опускается ниже +18 градусов. В наших водоёмах такие животные обречены на гибель», — поясняет Вадим Бобровский.
В апреле, после схода льда, в озере Лесное обнаружили три погибшие особи. Специалисты подчёркивают, что такие действия не только приводят к гибели животных, но и могут повлиять на состояние водоёма до полного разложения останков.
В заповеднике ранее уже обращали внимание на проблему выпуска экзотических животных в дикую природу и призывают жителей не повторять подобных ошибок.