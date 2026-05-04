Первая рабочая неделя мая будет пасмурной в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие дни ожидается также потепление.
В понедельник, 4 мая, температура воздуха составит около +10 градусов днем и +4С ночью. Синоптики прогнозируют дождь.
Во вторник столбики термометров поднимутся до +17С днем и +9С ночью. В среду будет до +20С и +11С соответственно. На небе 5 и 6 мая будет пасмурно.
В четверг, 7 мая, пойдет дождь, а температура воздуха составит около +19С.
Самым теплым днем станет пятница — воздух прогреется до +24 градусов, ночью ожидается до +14С. Будет облачно с прояснениями.