Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РУСАДА с 2017 года восемь раз проверяла Заболотного, провалившего допинг-тест

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный, ранее уведомлённый о неблагоприятном результате допинг-пробы, с 2017 по 2025 год проходил проверки Российского антидопингового агентства восемь раз. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

По данным агентства, чаще всего футболиста тестировали в 2018 году — четыре раза. В 2020 и 2021 годах проверки проводились по одному разу, в 2017-м и 2025-м — также по одной. В 2019-м, а также с 2022 по 2024 год тестирований не было.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что игрок получил уведомление о неблагоприятном результате анализа пробы, взятой во время внесоревновательного контроля. После этого Заболотного временно отстранили от спортивной деятельности. С 30 апреля ограничения были сняты. Сам футболист заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.