РУСАДА с 2017 года восемь раз проверяла Заболотного, провалившего допинг-тест

По данным агентства, чаще всего футболиста тестировали в 2018 году — четыре раза. В 2020 и 2021 годах проверки проводились по одному разу, в 2017-м и 2025-м — также по одной. В 2019-м, а также с 2022 по 2024 год тестирований не было.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что игрок получил уведомление о неблагоприятном результате анализа пробы, взятой во время внесоревновательного контроля. После этого Заболотного временно отстранили от спортивной деятельности. С 30 апреля ограничения были сняты. Сам футболист заявил, что намерен доказать свою полную невиновность в нарушении антидопинговых правил.
