Прокуратура начала проверку после сбоя электричек в Новосибирской области

В Новосибирске 3 мая произошёл сбой в движении пригородных поездов после поломки электрички «Новосибирск — Ложок». Неисправность на одном из составов потянула за собой задержки сразу на нескольких направлениях.
По данным канала «Новосибирские железные дороги», проблемы начались с поезда № 6637, который остановился на платформе Центр.
«Поезд несколько раз пытались починить, но в итоге к 18:22 (с опозданием на 47 минут) он смог доехать только до Новосибирска-Южного», — сообщили в телеграм-канале.
На конечную станцию поезд прибыл с опозданием более чем на два часа.
Из-за этого сбился график и у других пригородных поездов. Электричка № 6513 по маршруту «Новосибирск — Жеребцово» пришла позже на 46 минут, а поезд № 6819 «Новосибирск — Изынский» задержался на 52 минуты.
Состав № 6623, который направлялся в Черепаново, шёл по соседнему пути и серьёзного отставания избежал. Сломавшуюся электричку № 6637 с Новосибирска-Южного отбуксировал маневровый тепловоз. В путь она отправилась в 18:51 — это на 1 час 16 минут позже графика.
После инцидента Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.
«Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, взято на контроль соблюдение прав пассажиров», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Напомним, что в Новосибирской области на майские праздники временно изменили расписание пригородных поездов. Изменения будут действовать с 3 по 13 мая и затронут 21 электричку, в том числе поезда до Барабинска, Татарской, Чулымской, Коченёво и других станций.