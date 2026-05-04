Неизвестный выломал ногой шлагбаум в Первореченском районе Владивостока

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обнаружили публикацию о повреждении шлагбаума в Первореченском районе Владивостока. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, сообщила пресс-служба полиции Приморья.
«Установлено: в дежурную часть отдела полиции Первореченского района поступило заявление жителя Владивостока о том, что неизвестный мужчина выломал ногой шлагбаум, установленный на улице Адмирала Горшкова», — говорится в сообщении.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают сумму причиненного ущерба, а также обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно в парке на улице Тополиной в Дальнереченске неизвестные лица забросали фонтан камнями и завалили скамейки крупными валунами.