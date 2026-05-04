Прокуратура проверит порыв теплотрассы на Калинина во Владивостоке

Прокуратура Приморья взяла под контроль ситуацию после аварии на теплосети в районе во Владивостоке. Горячая вода залила проезжую часть, что привело к ухудшению видимости для водителей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка техническому состоянию сетей, действиям обслуживающих организаций и соблюдению требований безопасности», — говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий происшествия находятся на контроле прокуратуры. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты предусмотренные законом меры прокурорского реагирования.