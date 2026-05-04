Автопробег «Одна Родина — одна семья» достиг Хабаровска

В Хабаровск прибыли участники благотворительного автопробега «Одна Родина — одна семья». Он стартовал 2 мая во Владивостоке и движется на запад, конечной точкой маршрута станет Донецк.
Автоколонна проследует через всю страну с остановками в 20 городах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Масштабная акция посвящена памяти дважды Героя России Михаила Гудкова.
Главная миссия автопробега — доставить гуманитарную помощь и технику для фронта и в поддержку семей героев, погибших в зоне проведения специальной военной операции.
Участники автопробега в Хабаровске возложили цветы к мемориалу Победы на Площади Славы, побывали в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, поставив свечи за здравие всех, кто теперь на фронте, и в память о погибших героях.
2026 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, и участники автопробега вдохновились идеей объединить людей всех регионов России вокруг одной большой цели — победы наших ребят в специальной военной операции. Во имя нее и этот автопробег.