Специалист рассказала о главном симптоме малярии

Высокая температура после возвращения из тропических стран может быть признаком малярии. Об этом заявила руководитель медицинского департамента сети лабораторий Ольга Малиновская в беседе с NEWS.ru. Путешествуя в регионы с риском малярии, нужно носить закрытую одежду и пользоваться репеллентами. Для точной диагностики малярии применяются лабораторные тесты, в частности, «толстая капля» и тонкий мазок.