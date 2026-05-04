В Красноярском крае еще в одном магазине арестовали подозрительную обувь

Сотрудники Роспотребнадзора проверили один из магазинов в Ужуре и выявили нарушения правил маркировки обуви.
В торговой точке на улице Кирова на прилавках обнаружили женские полусапожки, на которых не было обязательного кода Data Matrix.
В отношении индивидуального предпринимателя Портянкина Э. А. возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, а на весь подозрительный товар — 26 пар обуви общей стоимостью 39 тысяч рублей — наложили арест.
Суд признал ИП виновным, теперь ему придется не только заплатить штраф, но и распрощаться с немаркированной партией обуви — ее конфискуют.
