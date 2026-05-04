В Хабаровском крае майский звездопад выйдет на пик 6 мая

В Хабаровском крае в начале мая можно наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды — один из самых заметных весенних звездопадов, — отмечают астрономические сервисы, включая Star Walk 2.
Поток активен с конца апреля, а его пик придётся на ночь с 5 на 6 мая. Однако первые заметные «всплески» можно поймать уже в ночь с 4 на 5 мая — особенно ближе к утру, когда небо темнее.
Этот метеорный поток связан с частицами, оставленными кометой Галлея, которая проходит через Солнечную систему раз в несколько десятилетийи, и к которому Земля возвращается каждую весну — как к старой дороге, по которой ходили задолго до нас.
Для Хабаровского края условия не самые идеальные: поток лучше наблюдается в южных широтах. К сожалению жители региона смогут увидеть не «сотни вспышек» «падающих звёзд», а несколько ярких метеоров за час — и это уже будет удачей. Дополнительной помехой станет яркая убывающая Луна после полнолуния 2 мая — она будет засвечивать небо, поэтому лучшее время для наблюдений наступит ближе к рассвету. Именно в эти часы Земля поворачивается навстречу потоку частиц.
Специалисты советуют выбирать места вдали от городского света, дать глазам привыкнуть к темноте и запастись терпением. Камеры тоже пригодятся, но главный инструмент здесь всё же — ясное небо.