В Хабаровском крае майский звездопад выйдет на пик 6 мая

Для Хабаровского края условия не самые идеальные: поток лучше наблюдается в южных широтах. К сожалению жители региона смогут увидеть не «сотни вспышек» «падающих звёзд», а несколько ярких метеоров за час — и это уже будет удачей. Дополнительной помехой станет яркая убывающая Луна после полнолуния 2 мая — она будет засвечивать небо, поэтому лучшее время для наблюдений наступит ближе к рассвету. Именно в эти часы Земля поворачивается навстречу потоку частиц.