Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих детей на байках поймали шарыповские автоинспекторы за один майский выходной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпове сотрудники Госавтоинспекции за один выходной день пресекли три случая опасного управления мототранспортом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпове сотрудники Госавтоинспекции за один выходной день пресекли три случая опасного управления мототранспортом.

Так, 43-летний местный житель ехал на мопеде «Альфа» и перевозил пятилетнего ребенка на бензобаке. При этом ни водитель, ни пассажир не были в мотошлемах.

Во втором случае 17-летний юноша управлял мопедом RACER в защитной экипировке, однако не имел водительского удостоверения. Еще одно нарушение допустил 15-летний подросток, который без прав решил съездить в магазин за рулем мотоцикла ATAKI PRIME.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а также за передачу управления транспортом лицам без прав, сообщили в Госавтоинспекции. 16+