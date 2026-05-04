Троих детей на байках поймали шарыповские автоинспекторы за один майский выходной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шарыпове сотрудники Госавтоинспекции за один выходной день пресекли три случая опасного управления мототранспортом.
Так, 43-летний местный житель ехал на мопеде «Альфа» и перевозил пятилетнего ребенка на бензобаке. При этом ни водитель, ни пассажир не были в мотошлемах.
Во втором случае 17-летний юноша управлял мопедом RACER в защитной экипировке, однако не имел водительского удостоверения. Еще одно нарушение допустил 15-летний подросток, который без прав решил съездить в магазин за рулем мотоцикла ATAKI PRIME.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а также за передачу управления транспортом лицам без прав, сообщили в Госавтоинспекции. 16+