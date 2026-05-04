Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область в третий раз примет участие в международной патриотической акции

В прошлом году участниками акции в честь Дня Победы стали юные исполнители из семи стран.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 мая. В этом году юные исполнители из Иркутской области в третий раз примут участие в международной патриотической акции «Песня тоже воевала» (0+) в честь Дня Победы. В акции примут участие более 100 школьников.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, мероприятие зародилось в Новосибирске в рамках одноименного образовательного проекта. В событии принимают участие регионы, входящих в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». В Приангарье оператором мероприятия в этом году выступит Региональный центр всестороннего развития ребенка «Вектор». Организаторами акции станут АНО Творческое объединение «Пространство Возможностей» и исполнительный комитет «Сибирского Соглашения».

По словам директора центра «Вектор» Евгении Бессоновой, акция пройдет 7 мая на площадке учреждения. Для демонстрации своих талантов соберутся коллективы из Иркутска и Иркутского МО: вокалисты детских хоров «Гармония», «Карамель» и областной детской школы искусств, а также кадеты из творческого коллектива «Современник» Хомутовской СОШ № 1.

В 2025 году в международной акции приняли участие 15 регионов России, а также юные дарования из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. В канун 80-летия Великой Победы более 80 тысяч детей вместе исполнили песню «День Победы» (0+).

«Это очень нужный и важный проект, ведь исполняя песни, посвященные войне, дети проникаются духом тех лет, соприкасаются через музыку с историей поколения, завоевавшего Победу для всего мира. Исполнение нашими ребятами всеми любимой песни “Смуглянка” (0+) мы будем снимать на видео и направим его организаторам акции, которые по ее итогам создадут фильм, объединяющий все регионы, участвующие в проекте», — отметила Евгения Бессонова.

Напомним, что ранее стартовала регистрация на ежегодную акцию «Бессмертный полк» (0+). Подать заявку можно до 6 мая включительно.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше