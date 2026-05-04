Учёные ищут в заливе Приморья затонувший в 1906 году пароход

Фонд «Люди моря», морская инженерная компания «Фертоинг» и Гидрографическая служба Тихоокеанского флота начали поисковую операцию по обнаружению парохода «Князь Горчаков», затонувшего в 1906 году. Экспедиция будет проводиться в заливе Петра Великого с борта гидрографического судна «Антарктида», сообщила пресс-служба фонда «Люди моря».
«История парохода “Князь Горчаков” уникальна тем, что, несмотря на драматические обстоятельства, экипажу удалось обойтись без потерь. Мы рассчитываем, что экспедиция позволит точно восстановить картину событий, зафиксировать место гибели судна и состояние корпуса», — рассказали эксперты фонда.
«Князь Горчаков» играл ключевую роль в транспортной системе Российской империи. Судно курсировало между Одессой и Дальним Востоком, доставляя военные грузы и перевозя демобилизованных солдат. Во время русско-японской войны пароход вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Под командованием капитана первого ранга Радлова он прошел путь от Кронштадта до бухты Камрань.
18 мая 1906 года, приближаясь к Владивостоку у острова Аскольд, «Князь Горчаков» подорвался на мине. Мощный взрыв пробил носовую часть корпуса. Экипаж пытался спасти судно, но безуспешно. Вскоре пароход затонул. Команда, успев эвакуироваться на шлюпках, была спасена. По счастью, никто не пострадал.
В XXI веке предпринимались попытки найти судно, но все они оказались безуспешными. Новая экспедиция намерена продолжить эти поиски.
