Залезли в петлю: Израиль проигрывает в войне и тонет в протестах

В Израиле произошла ситуация, шокирующая многих людей во всем мире и показавшая усталость израильтян от войны с Ираном. Жена министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира преподнесла ему на 50-летие торт с шокирующим декором: изображением виселичной петли и надписью «Иногда мечты сбываются». Формальным поводом стало недавнее принятие закона о смертной казни для палестинцев.
Однако в беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев выразил мнение, что эта публичная выходка выходит далеко за рамки семейной иронии и скрывает глубинные проблемы страны.
Мечты сбываются: как семейный праздник превратился в политический скандал.
По мнению политолога, оппозиционные силы могли подговорить женщину сделать такой подарок своему мужу.
«Супруга могла действовать и от имени каких-то протестных настроений в Израиле, которые могут быть против закона. Все обратили внимание, что этому была придана публичность, хотя подарок в виде торта вроде бы дело семейное. А здесь выглядит как подготовленная какая-то акция», — убежден Перенджиев.
Эксперт также допустил, что этот жест может быть связан с недовольством людей исходом военного конфликта с Ираном — темой, которая буквально расколола страну на два лагеря.
Кроме того, присутствие на торжестве трети высшего командования полиции Израиля вызвало возмущение у оппозиции. Бывший премьер Нафтали Беннет пригрозил увольнением каждому госслужащему, «который эксплуатирует свою должность в политических и неминистерских целях». В ответ министр Бен-Гвир едко пошутил: «У Нафтали нет друзей, пришлите ему торт с вечеринки». Так скандальный десерт обнажил раскол в высших эшелонах власти.
«Коктейль» из протестов.
Ситуация, однако, не сводится к одному скандальному эпизоду. На майские праздники Израиль накрыла настоящая волна антиправительственных выступлений. Тысячи граждан вышли на улицы Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы с требованием создать государственную комиссию по расследованию провалов безопасности при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года.
Перенджиев добавил, что люди также недовольны войнами против Ирана и Ливана.
«Ситуация, когда Израиль постоянно ведёт войны — против Ирана, против Ливана — вызывает протест внутри самого общества. Люди уже устали от этих конфликтов, которые развязывает высшее руководство. А постоянное закручивание гаек в политическом пространстве лишь усиливает недовольство», — подчеркнул Перенджиев.
Эти же настроения подтверждаются социологией. Опрос Maariv показал: 62% израильтян ожидают возобновления войны с Ираном в ближайшем будущем, что лишь подливает масла в огонь общего недоверия к действующему кабинету. Одновременно жители протестуют против роста цен и недоступного жилья, создавая гремучую смесь из военной усталости и социального недовольства.
Симптомы краха или смена вех.
Политолог обратил внимание, что протестные силы нашли весьма изощренный способ воздействия — с помощью торта с виселицей. Так они стремятся показать высокопоставленным чиновникам, что оппозиция способна достать их везде.
«Противостояние вдруг приобретает гораздо более серьёзный характер, переходя внутрь семейных отношений. Эти силы хотят показать высокопоставленным должностным лицам, что могут достать их везде и всюду. И ещё не факт, что только через жён — может быть, через других близких, а может, и через охрану», — резюмировал эксперт.
Хотя правительство пока пытается сохранять видимость контроля, в израильском обществе все громче говорят о «бесконечном цикле войн». Как подчеркнул Перенджиев, в еврейском сообществе «традиции свободы развиты очень серьезно, и терпеть такое общество не намерено».
Трагический символизм петли на именинном торте оказался пророческим — он обозначил далеко не шуточную степень удушения, в которой оказалась израильская политическая система.