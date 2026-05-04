«Ъ»: доля кибератак на объекты критической инфраструктуры в РФ превысила 70%

По оценке специалистов, за первые три месяца 2026 года было зафиксировано более 9 тыс. атак на отрасли КИИ, что составляет около 77% всех киберинцидентов в российских компаниях. При этом доля высококритичных атак в этом сегменте достигла 27%, тогда как в среднем по другим отраслям она не превышает 20%.