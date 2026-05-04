«Ъ»: доля кибератак на объекты критической инфраструктуры в РФ превысила 70%

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Доля кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России в первом квартале 2026 года превысила 70% от общего числа инцидентов, увеличившись на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2026 года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные RED Security SOC.
По оценке специалистов, за первые три месяца 2026 года было зафиксировано более 9 тыс. атак на отрасли КИИ, что составляет около 77% всех киберинцидентов в российских компаниях. При этом доля высококритичных атак в этом сегменте достигла 27%, тогда как в среднем по другим отраслям она не превышает 20%.
Аналитики RED Security SOC поясняют, что ключевым фактором стало увеличение активности хакерских группировок, действующих в интересах правительств некоторых стран, и использование ими технологий искусственного интеллекта, позволяющих масштабировать атаки.