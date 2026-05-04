Алла Пугачева прокомментировала пост вдовы Валентина Юдашкине

Российская певица Алла Пугачева оставила трогательный комментарий под публикацией вдовы известного модельера Валентина Юдашкина, Мариной Юдашкиной. В своем посте она призналась, что до сих пор испытывает горечь утраты близкого друга.

В годовщину смерти Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, Марина Юдашкина поделилась архивными фотографиями своего мужа. В своем эмоциональном посте она написала: «Мой дорогой, прошло 3 года, как тебя нет с нами. Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой».

Пост вызвал широкий отклик среди поклонников и коллег по шоу-бизнесу. Алла Пугачева оставила под публикацией комментарий: «Так не хватает Валечки». Также дочь певицы, Кристина Орбакайте, выразила свои чувства, написав: «Любимый наш Валечка».

Ранее Пугачева обращалась к Валентину Юдашкину в день его рождения.