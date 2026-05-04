Алла Пугачева прокомментировала пост вдовы Валентина Юдашкине

В годовщину смерти Валентина Юдашкина, который скончался 2 мая 2023 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, Марина Юдашкина поделилась архивными фотографиями своего мужа. В своем эмоциональном посте она написала: «Мой дорогой, прошло 3 года, как тебя нет с нами. Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой».