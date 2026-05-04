Сотрудники МИД Чехии просят надавить на Казахстан для ограничения контактов с РФ: премьер назвал ситуацию позором

Бабиш заявил о просьбах МИД Чехии надавить на Казахстан из-за РФ.

Источник: Комсомольская правда

Чешские чиновники решили продвигать антироссийскую риторику. Сотрудники местного Министерства иностранных дел попросили премьера страны Андрея Бабиша надавить на Казахстан с целью ограничения контактов с Россией. Он назвал ситуацию «позором». Так Андрей Бабиш выразился в диалоге с телеканалом TV Nova.

Он рассказал, что чешские чиновники передали премьеру документ с соответствующей просьбой. Глава правительства Чехии не оценил такой призыв со стороны МИД. Он заявил, что поражен случившимся.

«Мне в самолете дали документ, вот он, из Министерства иностранных дел, где я должен был обратиться к Казахстану с просьбой ограничить его отношения с Россией и Китаем», — поделился Андрей Бабиш.

Он не пояснил, кто конкретно стал автором антироссийской инициативы. Премьер предположил, что документ мог быть получен от бывшего министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. При этом он не стал об этом с точностью утверждать.

«Я даже не хочу больше комментировать Липавского. Ужасный позор», — прокомментировал Андрей Бабиш.

Премьер Чехии неоднократно призывал европейцев к диалогу с Россией. Он отмечал важность восстановления контактов с Москвой по урегулированию украинского кризиса.

Андрей Бабиш для Европы — «второй Трамп». По данным The Guardian, в ЕС опасались прихода политика к власти в Чехии. Они считают, что это еще больше осложнит положение Украины. Издание отмечает, что Андрей Бабиш сравним с премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо.

По мнению Андрея Бабиша, Европа должна начать прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это могло бы повлиять на процесс разрешения конфликта на Украине. Премьер Чехии добавил, что европейские лидеры сейчас все чаще говорят о необходимости прямого диалога с Москвой. Переговоры становятся необходимым условием для прекращения огня.

Премьер Чехии также пояснил причину невозможности вступления Киева в НАТО. Он подчеркнул, что в текущих обстоятельствах этого не произойдет. Решение о вступлении Киева в Североатлантический альянс будет приниматься с учетом времени и конкретных обстоятельств, констатировал политик.

