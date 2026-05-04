Улицы правого берега Красноярска начнут перекрывать с 6 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Часть улиц правого берега Красноярска с 6 мая перекроют. Ограничения связаны с репетицией и проведением торжественного прохождения колонн в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии.
Проспект им. газеты «Красноярский рабочий» от улицы Чайковского до Транспортного проезда перекроют 6 мая с 16:00 до 23:00, а также с 14:00 8 мая до 06:00 10 мая. С 23:00 5 мая до 06:00 1 мая там не будут ходить трамваи.
Кроме того, с 08:00 8 мая до 17:00 9 мая будут закрыты для движения транспорта участки на:
— ул. Малаховской от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Парковой,
— Административном проезде от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Ползунова,
— Центральном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова,
— Спортивном проезде от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутской,
— ул. Инструментальной от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Иркутской,
— ул. Юности.
Остановка и стоянка транспорта с 08:00 8 мая до 23:00 9 мая будет запрещена на:
— ул. Малаховской от ул. Юности до ул. Парковой,
— Административном проезде от ул. Юности до ул. Ползунова,
— Спортивном проезде от ул. Юности до ул. Иркутской,
— Центральном проезде от ул. Юности до ул. Парковой,
— ул. Ползунова.
Остановка и стоянка транспорта с 18:00 5 мая до 22:00 9 мая будет запрещена на участке ул. Чайковского от пр. им. газ. «Красноярский рабочий» до ул. Юности.
С 16:00 до 23:00 6 мая, а также с 20:00 8 мая до 06:00 10 мая будет запрещен въезд транспортных средств с пр. им. газ. «Красноярский рабочий» на проезды между домами № 32 и № 32а, № 34 и 34 Г.
С 17:00 до 23:00 6 мая, а также с 08:00 8 мая до 06:00 10 мая будет запрещен въезд транспортных средств с пр. им. газ. «Красноярский рабочий» на:
— Административный проезд,
— Спортивный проезд,
— ул. Инструментальную,
— ул. Малаховскую.
С 08:00 до 23:00 6 мая, а также с 08:00 8 мая до 06:00 мая будет запрещен въезд транспортных средств будет с пр. им. газ «Красноярский рабочий» на:
— проезд к зданию № 29/1 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;
— проезд к зданию № 29/2 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;
— парковку в районе здания № 29 по пр. им. газ «Красноярский рабочий»;
— проезд к зданию № 31 ст. 7 по пр. им. газ «Красноярский рабочий».