Авто с «веселящим газом» задержали в Актау

Сотрудники патрульной полиции Актау остановили автомобиль марки Toyota Camry для проверки с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В салоне машины были обнаружены два баллона объемом 10 литров.
В результате возбуждено дело по части 1 статьи 301 УК РК (незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ). Автомобиль помещен на штрафстоянку.
Подозреваемые мужчины 1996 и 1998 годов рождения оставлены под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия. Им может грозить до 5 лет заключения.