Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авто с «веселящим газом» задержали в Актау

Два 10-литровых баллона с закисью азота, известной как «веселящий газ» или «шарик-кумарик» нашли в автомобиле, который остановили сотрудники полиции в Актау, передает Lada.

Источник: Nur.kz

Сотрудники патрульной полиции Актау остановили автомобиль марки Toyota Camry для проверки с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В салоне машины были обнаружены два баллона объемом 10 литров.

В результате возбуждено дело по части 1 статьи 301 УК РК (незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ). Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Подозреваемые мужчины 1996 и 1998 годов рождения оставлены под подпиской о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия. Им может грозить до 5 лет заключения.