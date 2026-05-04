Уникальная лиственница из Омской области претендует на звание главного дерева РФ

Высота дерева достигает тридцати метров. Лиственница расположена между двумя деревнями, основанными эстонскими переселенцами в конце девятнадцатого века. Местные жители традиционно приезжают к этому месту, чтобы загадать желание и набраться сил. В начале прошлого века вдоль дороги росло немало таких деревьев, однако в девяностые годы их массово вырубали на дрова. Сейчас сохранилось лишь два экземпляра.