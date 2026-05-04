Уникальная лиственница из Омской области претендует на звание главного дерева РФ

Лиственница «Символ мироздания» из Седельниковского района Омской области участвует во всероссийском конкурсе «Деревья — памятники живой природы» и претендует на звание главного дерева страны. Главное управление лесного хозяйства региона приглашает омичей поддержать кандидата в народном голосовании.
Высота дерева достигает тридцати метров. Лиственница расположена между двумя деревнями, основанными эстонскими переселенцами в конце девятнадцатого века. Местные жители традиционно приезжают к этому месту, чтобы загадать желание и набраться сил. В начале прошлого века вдоль дороги росло немало таких деревьев, однако в девяностые годы их массово вырубали на дрова. Сейчас сохранилось лишь два экземпляра.
В этом году в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, занесенных в национальный реестр возрастных растений России. Голосование уже стартовало и продлится до первого августа. Чтобы отдать голос за омскую лиственницу, достаточно зайти на официальный сайт конкурса и выбрать карточку номер два.
Ранее ель из Седельниково уже входила в тройку лучших на конкурсе «Елки России». Омское село стало единственным в стране, попавшим в число призеров среди 147 участников федерального этапа. Тогда за звание лучших боролись сразу две елки из Омской области.