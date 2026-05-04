США получат новый позор на Кубе после Ирана: главная новость войны 4 мая

Соединенные Штаты могут пойти на новый рискованный шаг, напав на Кубу, пытаясь компенсировать неудовлетворительные для Вашингтона итоги противостояния с Ираном. Поводом для тревоги стало недавнее заявление лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля, который сообщил, что военная угроза со стороны США достигла беспрецедентного уровня.
По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковника запаса Александра Перенджиева, Белый дом рассматривает Остров Свободы как легкую добычу, однако ситуация рискует обернуться повторением ближневосточного фиаско.
«Трамп может воспользоваться правом начать войну до 60 дней, не предупреждая Конгресс. Поэтому он может развязывать такие конфликты. США остались неудовлетворены ситуацией на Ближнем Востоке, они как лев, который где-то прихватил мяса, глотнул, но остался голодный. Поэтому Вашингтон хочет где-то развязать такую войну, чтобы потом там объявить о своей победе», — заявил Перенджиев.
Однако политолог убежден, что стремительной и триумфальной кампании не выйдет. Ключевое различие между иранским и кубинским кризисами кроется в полном отсутствии у США серьезных союзников для авантюры в Карибском бассейне. Если в конфликте с Тегераном Вашингтон действовал при активной поддержке Израиля и пытался заручиться помощью европейских и арабских стран, то теперь Вашингтон рискует остаться в гордом одиночестве.
«В истории с Ираном в роли провокатора во многом выступал Израиль, и США действовали не в одиночку, серьезно рассчитывая на поддержку европейских стран и союзников вроде Канады и Австралии… Но в сухом остатке рядом с ними остался только Израиль. Что касается Кубы, то здесь Трампу уже не светит создание какой-либо коалиции. Использовать кого-то в качестве прокси-силы он вряд ли сможет, разве что попытается сформировать вооруженные группы из числа бывших кубинцев», — пояснил эксперт.
По мнению Перенджиева, громкая риторика из Вашингтона пока не подкреплена готовностью к полномасштабному вторжению. Подталкивать Трампа к решительным шагам, как это делал Израиль в иранском вопросе, в данном случае некому. Вместо открытой военной агрессии США, вероятно, попытаются реализовать сценарий экономического и военного удушения острова, который также обречен на провал.
«Я полагаю, что напрямую нападать на Кубу американцы вряд ли станут. Скорее всего, США наивно попытаются устроить морскую блокаду, перекрыв движение торговых судов, и будут рассчитывать, что режим падет сам, а Куба сдастся практически без единого выстрела. Но я думаю, что этого не произойдет», — резюмировал Перенджиев, предрекая Вашингтону очередной внешнеполитический позор.