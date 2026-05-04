Живая память: в Русском доме в Астане прошел концерт ко Дню Победы

Пока звучат песни и передаётся историческая память, подвиг героев продолжает жить в сердцах новых поколений.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 мая — Sputnik. Живым актом памяти о тех, кто сражался, ждал, верил и победил в Великой Отечественной войне, стал вечер в Русском доме, посвященный Дню Победы.

«Концертная программа под названием “Мы помним, мы гордимся” объединила вокальные, инструментальные и литературные номера, создав целостное художественное повествование о военном времени и подвиге народа», — говорится в сообщении.

Участниками вечера стали детский ансамбль русской песни «Пчёлка», молодёжный ансамбль «Зарница», а также казачий народный хор «Станичники» имени Виктора Иванова.

Со сцены прозвучали песни военных лет и народные композиции, давно ставшие символами памяти и благодарности поколений.

«Одним из ярких моментов вечера стало исполнение фрагмента из поэмы Александра Твардовского “Василий Тёркин”, передающего дух фронтовой жизни, стойкость и силу народного характера», — указывается в сообщении.

В программе прозвучали известные произведения: «От героев былых времён», «На всю оставшуюся жизнь», «Тёмная ночь», «Лизавета», «Москвичи», «Дети войны» и другие песни военных лет, а также посвященные войне.

Музыкальное сопровождение обеспечили молодые исполнители — баянисты, аккордеонисты и гитаристы, добавившие концерту особую эмоциональную глубину.

«Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено вкладу Казахстана в Победу. Было отмечено, что сотни тысяч казахстанцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, ключевых сражениях и освобождении Европы», — отмечается в сообщении.

Дополнением к концертной программе стала выставка архивных фотографий и предметов военных лет, подготовленная участниками творческих коллективов.

Экспозиция позволила зрителям глубже прочувствовать атмосферу военного времени и прикоснуться к исторической памяти.